شكرا لقرائتكم خبر عن قناوي رجل مباراة أسوان وحرس الحدود فى الجولة الـ13 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد شديد قناوي لقب "رجل المباراة" فى لقاء فريقه حرس الحدود أمام أسوان والذى انتهى مساء اليوم بالتعادل الإيجابي 1/ 1 ، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، وأحرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال فى الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لأسوان فى الدقيقة 91 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان للنقطة 17 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين ، وخسر 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 ، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.

بدأ فريق حرس الحدود المباراة بحماس أملا فى إحراز هدف تقدم مبكر يريح الأعصاب في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين لاحتلال مراكز امنة في جدول الدوري.

في المقابل التزم لاعبو أسوان بالدفاع فى بداية الشوط، قبل أن ينشط لاعبوه ويبدأون مبادلة فريق حرس الحدود الهجمات.

انحصر اللعب في منتصف الملعب مع تأمين الدفاعي من جانب الفريقين لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

فريق حرس الحدود كان الأكثر خطورة ورغبة في الفوز من بداية الشوط الثاني ، حيث سيط لاعبوه علي احداث المباراة، وأضاعوا اكثر من فرصة خطيرة.

في المقابل فان ايمن الرمادي المدير الفني لفريق اسوان حاول استعادة السيطرة من خلال بعض التبديلات ، ولكن الدقيقة 70 انهت علي أحلام أبناء الجنوب بالخروج علي الأقل بنقطة التعادل، عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء علي أصحاب الأرض تصدى لها مصطفي جمال لاعب حرس الحدود محرزا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

قبل ختام المباراة ومع بداية الوقت الضائع يحرز محمد ناجي لاعب اسوان هدف التعادل القاتل برأسية علي يسار حارس مرمي حرس الحدود معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بدأ فريق اسوان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد كاستيلو - إسلام صلاح - علي فتحي

الوسط: رافاييل أياجوا - أحمد خالد - محمد ناجي - عماد فتحي - أحمد بلحاج

الهجوم: ديلسون

في المقابل بدأ فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.