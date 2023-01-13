شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعترض على الظلم التحكيمي وعدم العدالة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض نادي بيراميدز على الظلم التحكيمي الذى يتعرض له فى مسابقة الدورى، وعدم العدالة، وأبدى مالك نادي بيراميدز استياءه الشديد مما يتعرض له النادى خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم، أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، والقرارات التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة.

ويؤكد نادي بيراميدز ، فى بيان له اليوم، أن ما يتعرض له يدعو إلى الاستياء خاصة أن هناك الكثير من الأمور والقرارات غير المفهومة فى حق النادى، منها على سبيل المثال وليس الحصر إقامة عدد من مباريات نادي بيراميدز في الدوري وتحديدا في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ظهرا، حيث تم تحديد حتي الآن 6 مباريات للفريق في هذا التوقيت المستغرب تماما، رغم أن الموسم لم يمضي عليه سوى 13 مباراة فقط، في حين أن باقي الفرق المتنافسة على اللقب تلعب مباريات في السابعة مساء، ودون مراعاة لنادي بيراميدز أحد أهم المنافسين على المسابقة، ورغم ذلك لم يعترض النادي على القرارات وخاض مبارياته في هذا التوقيت السيء مراعاة لاستقرار وانتظام بطولة الدوري، وبكل تأكيد ليس من قبيل الصدفة أن يخوض فريقنا نصف مبارياته تقريبا حتى الآن في الدوري ظهرا، مما يؤثر علينا فنيًا وتسويقيا، في حين أن بقية المنافسين يلعبون بشكل طبيعي مساء وفي أجواء كرة قدم عادلة.

بالإضافة لقرار اتحاد الكرة ولجنة الحكام، بتعيين الحكم نفسه "محمد معروف" للمباراة الثالثة على التوالي لإدارة لقاء بيراميدز وفيوتشر فى الدوري الممتاز، رغم اعتراض النادي سابقا على الحكم، والذي تسبب فى ضياع 5 نقاط من نادى بيراميدز فى المباراتين السابقتين بين الناديين وارتكب الكثير من الأخطاء التحكيمية الفادحة، ولم تتم مراعاة طلب نادي بيراميدز الرسمي من جانب لجنة الحكام، بشأن إبعاد الحكم عن إدارة أي مباراة له مستقبلا، حيث أن نفس الحكم طرد هاني سعيد في مباراة الدور الثاني من دوري النسخة السابقة بدون سبب واضح، وبكل تأكيد فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يتولى نفس الحكم إدارة 3 مباريات متتالية في مسابقة واحدة لنفس الفريقين، إلا إذا كان هناك أمرا لا نعلمه في ذلك.

وكما حذر بيراميدز قبل المباراة، فإن لقاء فيوتشر شهد العديد من التجاوزات التحكيمية والقرارات الغريبة التي لا يمكن السكوت عليها: الحكم احتسب ركلتي جزاء وهميتين ضد بيراميدز في أقل من 20 دقيقة فقط لا يمكن السكوت عليها وضربة الجزاء الثانية في الأساس خطأ لصالح مدافع فريقنا، ومع ذلك أصر الحكم على احتسابهما رافضا الذهاب للفار للتأكد من صحة اللعبتين.

الحكم ساعد فريق فيوتشر في إضاعة أكثر من 20 دقيقة بسبب سقوط أكثر من لاعب بطريقة غير مبررة ولم يشهر البطاقة الصفراء حتى لأي منهم بداعي ادعاء الإصابة وإضاعة الوقت بتلك الطريقة التي لا يمكن السكوت عنها، بل كان عاملا مساعدا في إهدار الوقت طوال اللقاء.

الحكم لم يطلق صافرته باحتساب هدف تعادل بيراميدز وكأنه يتعجب من الهدف المسجل ويبحث عن أي خطأ لعدم احتسابه. الحكم ارتكب كارثة بمعنى الكلمة بعدما قام بطرد عبد الله السعيد بشكل يدعو للسخرية في الثواني الأخيرة، وأثناء حواره مع السعيد وباقي اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، أمر باستمرار اللعب رغم وجود اللاعب المطرود على أرض الملعب وانطلق في هجمة مرتدة على مرمى بيراميدز وهو خطأ لا يمكن التجاوز عنه.

من غير المقبول أن يكون الفريق صاحب مركز الوصافة في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، يتم إجباره على اللعب في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغما عنه، وعلى الرغم من أن اللوائح في صفه ومن حقه التواجد في دوري الأبطال، إلا إذا كان هناك سببا آخر لا نعرفه في هذا القرار الظالم.

نادي بيراميدز يرفض دائما فكرة الخروج عن النص وكذلك يرفض الشكوى والكلام قدر ما نحن مشغولون في أمر بناء فريق يكون أحد أقوى أركان الكرة المصرية والأفريقية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيخدم جميع منتخبات مصر الغالية في جميع المراحل.

نحترم جميع الأندية ولا نفرق بين أحد في التعامل ولا توجد لدينا أي مشكلات مع أي من تلك الأندية أو من يديرونها، الذين نقدرهم جميعا ونحترمهم، ونثق في أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وأخيرًا أطالب جميع القائمين على إدارة كرة القدم المصرية، التدخل الفوري لإيقاف مسلسل الظلم الفادح الذي يتعرض له بيراميدز في الكرة المصرية، والتي كانت آخر حلقاته الواضحة تماما ما تعرض له الفريق خلال لقاء فيوتشر.