شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يسقط أمام الإعلاميين ويشعل مجموعة القاهرة وزد والسكة يفوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق القناة بقيادة محمد حليم في فخ الهزيمة أمام الإعلاميين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مجموعة القاهرة في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد فريق القناة عند النقطة 31، فيما انتزع الإعلاميين ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى النقطة 9 في المركز الأخير.

وواصل السكة الحديد عروضه الرائعة تحت قيادة أمير عزمي مجاهد بتحقيق الفوز على بورتو السويس بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى31 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر فريق القناة.

وفاز فريق الترسانة بقيادة خالد عيد على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 22، فيما بقى فريق بتروجت عند النقطة 18.

جاءت نتائج مباريات اليوم في الأسبوع الرابع عشر كالتالى..

الترسانة 2/ 0 بتروجت

السكة الحديد 2 / 0 بورتو السويس

منتخب السويس 1 /1 مستقبل وطن

المصرية للاتصالات 0 / 0 العبور

الإعلاميين 1 / 0 القناة

النصر 1/ 0 الإنتاج الحربى

كهرباء الإسماعيلية 1/ 1 إيسترن كومبانى

وادى دجلة 0 / 1 زد اف سى