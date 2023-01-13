شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تتعادل سلبيا مع ديروط في مجموعة الصعيد والفيوم يفوز على ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مواجهة المنيا مع ديروط، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

وحقق فريق الفيوم فوزا مهما على فريق ملوى بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 15 ويتقدم 4 مراكز في جدول ترتيب مجموعة الصعيد ليصل للمركز العاشر، فيما بقى ملوى عند النقطة 14 وين اجع للمركز الثاني عشر.

وكان لافيينا حقق فوزا كبيرا على تليفونات بني سويف أمس للخميس بأربعة أهداف دون رد، بهذه النتيجة رفع لافيينا رصيده إلى 32 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد، بعدما سقط بترول أسيوط في فخ التعادل السلبى مع النصر للتعدين، ليرفع رصيده للنقطة 31 في المركز الثاني.

وتعادل فريق الجونة مع مصر المقاصة بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة، حيث تقدم الجونة مبكرا قبل أن يعادل المقاصة ويتقدم، ليعود الجونة ويعدل النتيجة ثم يتقدم 3 /2، ليعود مصر المقاصة وتعادل 3 /3، ليرفع المقاصة رصيده إلى النقطة 26، فيما رفع الجونة رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثالث.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة الصعيد كالتالى..

المنيا 0/ 0 ديروط

الفيوم 2 /0 ملوي

تليفونات بنى سويف 0/ 4 لافيينا

أسمنت أسيوط 0 /2 كيما أسوان

شبان قنا 2 /2 مركز شباب طامية

مصر المقاصة 3 / 3 الجونة

المدينة المنورة 0/ 3 الألومنيوم

النصر للتعدين 0/ 0 بترول أسيوط