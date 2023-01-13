شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وعبد الله جمعة ينتظمان في تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش مران اليوم ، طبقاً للبرنامج الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وطالب اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية والتركيز فقط على مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر، وأكد على ثقته الكبيرة في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.