الامارات | صدام عربي في مونديال الأندية.. والأهلي مرشح لمواجهة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض ريال مدريد بطل أوروبا نصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، أمام الفائز في المباريات الفاصلة بين سياتل الأميركي، الأهلي المصري وأوكلاند النيوزيلندي، بحسب القرعة التي أجريت في مجمع محمّد السادس في سلا المغربية. وسحب قائد المنتخب المغربي السابق نور الدين النيبت المواجهة التي أوقعت الفائز في المباراة الفاصلة بين الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي، ضد فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي الآخر.

ويبقى ريال مدريد الفائز بنسخات 2014 (في المغرب أيضاً) و2015 و2016 و2018، المرشح الأوفر حظاً للفوز بهذه البطولة حيث هيمن بطل أوروبا على المسابقة بشكل متواصل منذ تسع سنوات حين فاز كورنثيانس البرازيلي على تشلسي في العام 2012. وسيكون فريق سياتل ساوندرز الأميركي أول ممثل عن أميركا الشمالية في كأس العالم للأندية.

ويأمل الوداد البيضاوي بطل إفريقيا تحت قيادة وليد الركراكي الذي أصبح منذ ذلك الحين مدرب "أسود الأطلس وحلّ رابعاً في مونديال قطر 2022، بأن يتخطى منافسه الرجاء الذي خسر المباراة النهائية في العام 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني في مراكش حينها.

ولذلك، عليه أن يتخطى ممثل آسيا الهلال الذي يضم سالم الدوسري الذي سجّل هدفاً في الفوز التاريحي للمنتخب السعودي على الأرجنتين (2-1) في الدور الأول للمونديال. وتشهد المسابقة التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير، مشاركة أبطال القارة بالإضافة إلى وصيف بطل إفريقيا الأهلي المصري، على اعتبار انّ الوداد بطل افريقيا هو مستضيف البطولة ايضًا. وسبق للمغرب أن استضاف بالفعل هذا الحدث مرتين في 2013 و2014.

الجولة الأولى (1 فبراير):

الأهلي (مصر) - أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

*الجولة الثانية (4 فبراير):

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) - الأهلي أو أوكلاند

الوداد البيضاوي (المغرب) - الهلال (السعودية)

*نصف النهائي

(7 فبراير):

فلامنغو (البرازيل) - الوداد أو الهلال

(8 فبراير):

ريال مدريد (إسبانيا) - سياتل أو الأهلي أو أوكلاند

*النهائي في 11 فبراير