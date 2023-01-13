صحيفة إيطالية: «كذب النصر السعودي» على رونالدو عار!

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت صحفية إيطالية، انتقادات شديدة اللهجة إلى نادي النصر السعودي، باتهام صريح بـ"الكذب" على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوفه.

وكتبت صحيفة "FanPage" الايطالية: "كذب النصر على كريستيانو رونالدو، بشأن عدد الألقاب التي فاز بها غير مقنعة".

لا تتطابق مع الواقع

وتابعت الصحيفة الإيطالية: "إنه عار.. نشر النصر أرقام البطولات التي فاز بها في سيرته الذاتية على إنستغرام وهي لا تتطابق مع الواقع على الإطلاق".

حيث احتلوا المركز الثاني

واختتمت هجومها ضد نادي النصر، كاتبه: "لقد قالوا إن الفريق حقق دوري أبطال آسيا وهو لم يحققه !"،حيث احتلوا المركز الثاني مرة واحدة فقط في عام 1995.

وفاجأ الحساب الرسمي لنادي النصر بإجراء تعديل على النبذة التعريفية في"البايو" بحسابه الرسمي في "انستغرام"، موثقا بطولاته، فكتب أن خزينته تضم 45 بطولة، منها 17 لقب دوري سعودي، ولقبان آسيويان.

هذا التوثيق أشادت بها الجماهير النصراوية، فيما سخر منه منافسوه، في ظل عدم اعترافهم بالـ17 لقب دوري محلي، بداعي أن النصر احتسب بطولات دوري المناطق، وهي البطولة التي لم يكن معترف بها رسميا.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري ولمدة موسمين ونصف، مقابل 400 مليون يورو، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.