وزير الرياضة يفتتح أعمال التطوير بمركزى شباب الريانية والمحاميد بحرى ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - وزير الرياضة يطلع على المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها بمركز شباب القرنة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، أعمال التطوير المنتهية بمركزى شباب "الريانية بأرمنت، المحاميد بحرى"، واللذان تم تطويرهما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تمثلت أعمال التطوير فى مركز شباب الريانية بأرمنت فى المبنى الإدارى المُجهز بالمكاتب الإدارية وصالات الأنشطة المتنوعة، والملعب الخماسى المطور بالنجيل الصناعي، فيما شهد مركز شباب المحاميد بحرى تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسى وتزويده بحديقة الأطفال.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى بشكل كامل فى واحد من أكبر المشروعات التنموية التى تشهدها مصر فى تاريخها الحديث، مبيناً أن التطوير يشمل جميع الخدمات والمنشآت داخل تلك القرى ومن ضمنها مراكز الشباب.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً بتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ومنها منشآت محافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق والتعاون الفعّال مع السادة محافظى المحافظات، لتحقق تلك المراكز رؤية الوزارة فى تقديم خدماتها للنشء والشباب وخدمة المجتمع كمراكز خدمة مجتمعية.

وتفقد الدكتور أشرف صبحى مركز شباب القرنة واطلع على المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمركز من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ، وتشمل إقامة ملعب وقاعة أفراح ، ومحال تجارية على سور المركز.

رافق الوزير -خلال الجولة- الدكتور محمد عبد القادر حجازى نائب محافظ الأقصر، ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، ، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ومحمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم اليوم بجولة تفقدية موسعة بمحافظة الأقصر تشمل افتتاح أعمال التطوير بمراكز شباب "النواصر بإسنا غرب، والهنادى بإسنا شرق، والعديسات بحرى، والزهراء بالطود"، علاوة على تفقد المدينة الشبابية بالأقصر، وعقد لقاء حوارى مع مجموعة من الكيانات الشبابية من أبناء محافظة الأقصر بمسرح المدينة الشبابية.