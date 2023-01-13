شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير مركزى شباب العديسات والزهراء بالطود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً للجولة التفقدية التى يقوم بها لعدد من المنشآت بمحافظة الأقصر، افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ملعب خماسى مطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب العديسات بحرى بالطود بمحافظة الأقصر برفقة الدكتور محمد عبد القادر حجازى نائب المحافظ.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة المبنى الإدارى المطور وملعب قانونى بالنجيل الصناعى بمركز شباب الزهراء بالطود وسط تواجد مجموعة مجلس إدارة المركز وعدد من الأعضاء.

استمع الوزير لمطالب مجلس إدارة مركز شباب الزهراء بشأن تزويد الملعب القانونى بأعمدة إنارة وتوفير محول كهربائي ليتسنى تشغيل الملعب فى الأوقات المسائية وكمطلب رئيسي لأعضاء المركز.

جدد الدكتور أشرف صبحى تأكيده على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

لفت الوزير إلى الاهتمام بتكثيف المشروعات والبرامج والأنشطة المقدمة لأبناء مصر فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والعمل على تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية بها فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

كان وزير الشباب والرياضة قد بدأ زيارته اليوم لمحافظة الأقصر بإطلاق إشارة بدء ماراثون الأقصر الدولى ثم افتتاح تطوير مركزى شباب "المحاميد بحرى، الريانية"، وافتتاح مركز شباب الهنادي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد مراكز شباب "القرنة، الديمقراط، النواصر".