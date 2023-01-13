شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 13 / 1 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلي يكشف إصابة ياسر إبراهيم فى العضلة الضامة خلال مباراة المصرى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق ‏كشفت عن تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.‏

فيريرا يستقر على إعادة فتوح وجمعة لقائمة الزمالك أمام بيراميدز

استقر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم أحمد فتوح وعبد الله جمعة إلى قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي الكأس في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى.

اتحاد الكرة يترقب مواجهة الأهلى وسموحة لحسم مصير نهائى الكأس

تترقب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسموحة في كأس مصر والمقرر لها 16 يناير، قبل حسم مصير نهائي كأس مصر المقرر له 3 فبراير المقبل.

قرر الجهاز الفني للنادي المصرى، بقيادة حسام حسن، توقيع غرامة مادية على محمود جاد حارس مرمى الفريق، عقب التصريحات التى أدلى بها اللاعب بعد تعادل فريقه مع النادي الأهلي سلبياً فى مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

كشف محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى، عن خضوعه لجراحة 20 غرزة أعلى العين عقب نهاية مباراة فريقه مع المصري البورسعيدى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد إصطدامه بمحمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدى فى إحدى اللعبات.

يعقد مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعات مكثفة مع الحكام خلال الأيام المقبلة، بهدف تقليل مدة التواصل بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو فى المباريات، خاصة أن الأندية اشتكت من بطء اتخاذ الحكام للقرارات فى حال اللجوء لتقنية الفيديو.

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية ظهر اليوم، وحضر مراسم القرعة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلى ورئيس لجنة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.