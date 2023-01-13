شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل فاركو لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي فاركو تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : أحمد مودي _ عبدالله بكري _ أحمد البحراوي _ جيفرسون إينكادا

خط الوسط : محمود حمادة_ سوكاري – أحمد فؤاد

خط الهجوم : عمرو جمال – رزقي حمرون – أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمود السيد_ محمود عماد _ مروان مجدي_ أحمد عوض _ رامي صبري _ جابر كامل _ شكري نجيب _ أحمد صغيري _ محمود جهاد.

ويقود فاركو فنيًا إيهاب جلال، بينما سيراميكا يقوده فنيًا أحمد سامي. وتعد هذه المواجهة الرسمية الرابعة بين فاركو وسيراميكا.



وكانت نتائج المواجهات السابقة كالتالي:

موسم 2021/2022

كأس الرابطة:

فوز سيراميكا 4-2 باستاد المقاولون العرب

الدوري الممتاز:

الدور الأول (فوز فاركو 1-0 باستاد الإسكندرية)

الدور الثاني (التعادل 0-0 باستاد المقاولون العرب)

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا محمد العتباني ويعاونه كل من شهاب راشد مساعد أول، محمد السيد علي مساعد ثاني، أسامة إسماعيل حكم رابع، محمد علاء هاشم حكم فيديو، خالد حسين حكم فيديو مساعد.