شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أسوان وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وحرس الحدود بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان.

بدأ فريق حرس الحدود المباراة بحماس أملا فى إحراز هدف تقدم مبكر يريح الأعصاب في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين لاحتلال مراكز امنة في جدول الدوري.

في المقابل التزم لاعبو أسوان بالدفاع فى بداية الشوط، قبل أن ينشط لاعبوه ويبدأون مبادلة فريق حرس الحدود الهجمات.

انحصر اللعب في منتصف الملعب مع تأمين الدفاعي من جانب الفريقين لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وبدأ فريق اسوان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد كاستيلو - إسلام صلاح - علي فتحي

الوسط: رافاييل أياجوا - أحمد خالد - محمد ناجي - عماد فتحي - أحمد بلحاج

الهجوم: ديلسون

في المقابل بدأ فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

دخل فريق اسوان المباراة محتلا المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

بينما بدأ فريق حرس الحدود المباراة وهو في المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 16 هدفا.