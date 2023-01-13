شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة منتخب اليد فى كأس العالم بالسويد وبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا اليوم، حيث تُمنى النفس بتحقيق منتخب مصر الوطني لكرة اليد مركز متقدم فى البطولة العالمية، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بالبطولة ومشاركة منتخبنا فيها..

س: ما هى مجموعة مصر فى مونديال اليد؟

ج: يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة، بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

س: ما هى مواعيد مواعيد مباريات منتخب مصر فى البطولة؟

ج: المواعيد كالتالي: 13 يناير (منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر.

يوم 15 يناير (منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الامريكية ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

س: ما هي قائمة منتخب مصر في البطولة؟

ج: تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد 18 لاعباً هم:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ، ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

س: ماذا عن آخر نتائج المنتخب الوطني قبل المشاركة فى مونديال اليد؟

ج:خسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد من نظيره الفرنسى بنتيجة 33/32 بالدورة الودية التى يخوضها الفراعنة بمعسكر فرنسا استعدادا لبطولة كأس العالم بالسويد و بولندا، فيما كان المنتخب قد نجح فى الفوزعلى التشيك.

س: ما هى القناة الناقلة لمبارايات كأس العالم لكرة اليد؟

ج: حصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق إذاعة مباريات مصر فى بطولة العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا.