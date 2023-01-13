شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة الخامسة بدورى رجال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، بإقامة 4 مباريات للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن بالبطولة، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

ويلتقى الزمالك مع الاهلى فى الجولة الخامسة بصالة الزمالك بميت عقبة، وسموحة مع الجزيرة ومصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى، كما يلتقى المصرية للاتصالات مع طلائع الجيش.





تقام مباراة الزمالك والأهلي فى السابعة والنصف مساء اليوم، بدلا من التاسعة، حيث تم تعديل موعد المباراة من جانب لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي فى دورى السلة

ويتصدر الاتحاد السكندري والاهلى والزمالك جدول ترتيب الدوري، بتحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، برصيد 8 نقاط لكل منهم.

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من مباريات دورى سوبر السلة رجال عن فوز الاهلى والاتحاد والزمالك والجزيرة على منافسيهم سموحة و الجيش و التأمين و الاتصالات على الترتيب.