قرعة مونديال الأندية .. الأهلي يبدأ البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي

الشارقة - اميمة ياسر - أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل في المغرب، وتحديدًا في مدينتي الرباط وطنجة.

وشارك النجم المغربي السابق نور الدين النيبت في سحب مراسم قرعة كأس العالم للأندية التي عُقدت في أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا بالرباط، وفي حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الإفريقي باتريس موتسيبي، وفوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 1 فبراير المقبل بإقامة مباراة تجمع النادي الأهلي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي، وحددت القرعة باقي مشوار الفريق المتأهل من هذه المواجهة.

وأسفرت القرعة عن تأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور ربع النهائي، فيما يلتقي الوداد المغربي مع الهلال السعودي في الدور نفسه، وذلك يوم 4 فبراير المقبل.

وسيتأهل الفائز من طريق الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير، فيما ينتظر فلامنجو البرازيلي يوم 7 فبراير الفائز من مباراة الهلال السعودي أمام الوداد.

وستُقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية يوم 11 فبراير بين الفائزين من آخر مواجهتين، فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في وقت سابق من اليوم نفسه، بين الخاسرين من مباراتي نصف النهائي.

ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، باعتباره وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، التي فاز بها الوداد البيضاوي، إلا أنه تم اعتبار الأخير هو منظم البطولة، بعد منح تنظيمها لدولة المغرب.

ويسعى الأهلي لتحسين نتائجه في مونديال الأندية، بعدما تُوج بالميدالية البرونزية في 3 مناسبات من قبل، منها مرتين في آخر عامين، إذ تضع جماهير الأحمر الآن أنظارها صوب التأهل للمباراة النهائية في النسخة المقبلة.

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم للأندية

المباراة الأولى: الأهلي ضد أوكلاند سيتي

المباراة الثانية (ربع النهائي): الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند ضد ساتل ساوندرز الأمريكي

المباراة الثالثة (ربع النهائي): الوداد المغربي ضد الهلال السعودي

المباراة الرابعة (نصف النهائي): فلامنجو ضد الفائز من المباراة الثالثة

المباراة الخامسة (نصف النهائي): ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الثانية

المباراة السادسة (الثالث والرابع): الخاسر من المباراة الرابعة ضد الخاسر من المباراة.