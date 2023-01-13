شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حصول دغموم على الإنذار الثالث قبل مشاركته مع المصرى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت بعض الأنباء عن خطأ إدارى من النادى المصرى بإشراك عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق البورسعيدى فى مباراة الأهلى الماضية، والتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيا بالجولة 13 بالدورى، وذلك بسبب تراكم الإنذارات على اللاعب قبل مباراة الأهلي.

وكان عبد الرحيم دغموم قد حصل على إنذار أول فى مباراة فريقه أمام الزمالك والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، قبل أن يتلقى الإنذار الثانى فى مباراة فريقه أمام المقاولون العرب والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما أيضا، قبل أن يحصل على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى وأسوان التى انتهت بهزيمة المصرى بهدفين مقابل هدف.

وعقب مباراة المصرى وأسوان، أعلن النادى المصرى غياب عبد الرحيم دغموم عن المباراة التالية أمام الداخلية بسبب تراكم الإنذارات، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة مع الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى التى انتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف، وحصل خلالها دغموم على الإنذار الأول له بعد انتهاء إيقافه لتكون مشاركته أمام الأهلى صحيحة.

وتقدم النادى المصرى إلى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلى فى الجولة الماضية، حيث خاض المصرى 13 مباراة حتى الآن، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وأعرب حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة الأهلى، التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وقال مدرب المصرى على هامش المؤتمر الصحفي: كان لنا التفوق فى فترات كبيرة ووصلنا بشكل إيجابى لمرمى الأهلى، وكان لنا أفضلية فى الاستحواذ، الاحتفاظ بالكرة مع فريق كبير مثل الأهلى هذا كان شكل مميز.

أضاف: المباراة كانت ثقيلة وصعبة، الأهلى متصدر الدورى ولديه حافز كبير خاصة بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد والمباراة تصعبت أكثر علينا، وراض عن أداء اللاعبين.