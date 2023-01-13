شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يبحث عن الفوز الخامس مع المقاولون العرب أمام الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الاسماعيلي اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية.

ويبحث شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، عن تحقيق الفوز الخامس مع ذئاب الجبل خلال الموسم الجارى، بعدما نجح المقاولون العرب فى حصد الفوز الثاني على التوالي له في الدوري، بعد التغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الماضي، ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 18 فى المركز السابع بجدول مسابقة الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

انتصارات المقاولون الأربعة جاءت على حساب، طلائع الجيش 2/1، حرس الحدود 3/2، إنبي 3/2، وسيراميكا 2/1.

من جهته كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن خطة النادي للتدعيم في الميركاتو الشتوي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: شوقي غريب طموحاته تكوين فريق قوي للتتويج بالبطولات، في الفترة الحالية لا توجد أسماء مطروحة للتدعيم، لدينا مجموعة من الناشئين تنتظر الحصول على الفرصة ولدينا 3 لاعبين أفارقة تحت السن يتم اختبارهم في الفترة الحالية قبل التعاقد معهم.

أضاف المشرف على المقاولون: من الوارد أن نضم أي لاعب من الأهلي أو الزمالك على سبيل الإعارة علاقتنا بالأندية جيدة، عمر فايد نعده للسفر إلى الخارج والاحتراف ولن نقبل برحيله لأي نادي في مصر.

واختتم عادل: هناك ثبات في المستوى يقودنا مدرب قدير بصماته واضحة على الفريق منذ أخر 5 مباريات في الموسم الماضي، هناك 3 أو 4 ناشئين يلعبون في الفريق من أبناء النادي وهذه هي سياستنا، الفريق يؤدي بشكل جيد ونتمنى الاستمرار.