شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطلب مقابلا ماليا "كاش" لبيع إيبوكا ويرفض الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى سيراميكا طلب الزمالك خلال التفاوض على صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى الفارس الأبيض، والذى يقضى بحصول سيراميكا على لاعبين من الفريق الأبيض ومقابل مادى للموافقة على رحيل اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسكت إدارة نادى سيراميكا بالحصول على قيمة صفقة النيجيري إيبوكا دون دخول أى لاعبين من الزمالك فى الصفقة، بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامى، الذى نقل لمسئولى ناديه طلبه برفض دخول إيبوكا فى صفقات تبادلية.

ووافق إيبوكا على الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الجارية، رغم العروض الخارجية التى تلقاها، وعلى رأسها أندية من السعودية وليبيا، حيث فاتح اللاعب مسئولى ناديه فى تسهيل إجراءات رحيله إلى النادى الأبيض.

وحدد مسئولو نادى سيراميكا 25 مليون جنيه كسعر مبدئى للتخلى عن خدمات النيجيرى جون إيبوكا للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خصوصاً بعد العروض التى انهالت على اللاعب من الأندية الخليجية.

فى سياق مختلف، ينتظر أحمد سامى عقد جلسة مع مسئولى ناديه خلال اليومين المقبلين، لحسم تعاقدات الميركاتو الشتوى، والتشاور فى أبرز الملفات المهمة التى تخص الفريق، وعلى رأسها أهم المراكز التى تحتاج للتدعيم، فضلاً عن حسم الراحلين عن الفريق وتحديد أولويات الفترة المقبلة.

ويرفض أحمد سامى فكرة جلب صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالي على سبيل الإعارة، ويرى المدير الفني أن هذه الطريقة، وإن كانت تحقظ النتائج وتدعم الفريق، ولكن بشكل مؤقت، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سوف يعودون إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم.

ويرى أحمد سامى أن التعاقد مع لاعبين بصفة نهائية الحل السحرى والأمثل للفريق ومن مصلحة النادى في تحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية في المنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، الأمر الذى تفهمته الإدارة وقدمت وعوداً للمدير الفني بتنفيذ طلباته.