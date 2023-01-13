شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يكتفى بجلسة فى الجيم بعيداً عن مران الأهلى بسبب جراحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، بجلسة تأهيل منفرد فى «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم بعد إصابته فى مباراة أمس أمام المصري بالدوري.

وخضع أفشة لجراحة أعلى العين اليسرى عقب انتهاء مباراة المصري أمس؛ بسبب تعرضه لجرح قطعي فى إحدى الكرات المشتركة مع حارس الفريق المنافس.

وأوضح الجهاز الطبي للاهلى أن أفشة اكتفي بأداء جلسة تدريبية منفردة في «الجيم» لحين زوال الورم أعلى العين حتى يتسنى له المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الاهلي تعادل سلبيا أمام المصري أمس في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز واستمر في صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.