شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلى لكأس العالم للأندية بعد إعلان القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت قرعة كأس العالم للأندية ظهر اليوم، وحضر مراسم القرعة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الاهلى ورئيس لجنة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع أوكلاند سيتي فى المباراة الافتتاحية 1 فبراير المقبل. ويواجه الفريق المتأهل من المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، يوم 4 فبراير المقبل ضمن فعاليات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة، التى أجريت اليوم، عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.

وفيما يلى نتائج قرعة كأس العالم للأندية ..



الأهلي × أوكلاند سيتي (الدور الأول) 1 فبراير

سياتل × الفائز من الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي) 4 فبراير

الوداد المغربي × الهلال السعودي (ربع النهائي) 4 فبراير

نصف النهائي



فلامنجو ×الفائز من الوداد والهلال 7 فبراير

ريال مدريد × الفائز من سياتل و(الأهلي وأوكلاند) 8 فبراير

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى.

وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.