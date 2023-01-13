شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سموحة فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى، التي أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سموحة بكأس مصر

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.





الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الأهلى وسموحة

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الاثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.