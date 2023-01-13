طارق العشرى يطلب معسكرا فى القاهرة لتجهيز سموحة أمام الأهلى وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - طلب طارق العشرى، المدير الفني لفريق سموحة، من إدارة الفريق معسكرا خارجيا فى القاهرة، لتجهيز الفريق لمواجهتى الأهلى في كأس مصر وسيراميكا فى بطولة الدورى، خاصة أن المباراتين فى القاهرة.

ويسعى طارق العشرى لتحفيظ اللاعبين خطة لعب الأهلى وسيراميكا خلال هذا المعسكر، من أجل تحقيق المفاجأة أمام الأهلى والعبور إلى نهائي كأس مصر والاقتراب من تحقيق بطولة مع سموحة.

ومنح طارق العشرى لاعبى سموحة إجازة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ويعمل طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش حتى لا تحدث أمام الأهلى وخاصة أن المباراة لا تحتمل التعويض، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

تأهل فريق سموحة إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين نظيفين، في المقابل تأهل الأهلى إلى هذا الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 1/ 1 في المباراة.

حقق فريق سموحة بقيادة طارق العشرى فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، تقدم حسام حسن لسموحة في الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها في شباك عمر رضوان حارس الجيش، قبل أن يتعادل أحمد أيمن منصور من خطأ فادح من الهانى سليمان الذى فشل في الإمساك بالكرة ليضعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 49 بعد دربك داخل الستة ياردات.

وخطف حسام حسن الهدف الثانى لسموحة بعدما استلم تمريرة رائعة ليسددها مباشرة في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 81، ليفشل عمر رضوان في التصدي لها، ليسجل الهدف الثانى له ولفريقه.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقط من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.