شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ"13" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

سقط الأهلي والزمالك فى فخ التعادل السلبى فى هذه الجولة، حيث تعادل المارد الأحمر مع المصري، وسار على نفس النهج الزمالك مع الاتحاد السكندري.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.





ترتيب هدافى الدوري المصري ترتيب هدافى الدوري المصري أحمد الشيخ (غزل المحلة 7) جوزيف أوشايا (المقاولون 5) أحمد سيد زيزو (الزمالك 5) رفيق كابو (إنبي 5) يوسف أسامة نبية (الزمالك 4 ) مابولولو (الاتحاد السكندري 4) كريم بامبو (البنك الأهلي ( 4 رمضان صبحي ( بيراميدز 3 ( اسلام محارب (طلائع الجيش ( 3 فاجري لاكاي (بيراميدز (3 عمرو السولية (الأهلي 3 ( عبد الرحمن خالد ( المقاولون 3 ( أحمد ياسر ريان ( سيراميكا ( 3 مصطفى فتحي (بيراميدز 3 ( خالد قمر (طلائع الجيش (3 محمد حمدي (أسوان 3)







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