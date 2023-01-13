3 مواجهات جمعت فاركو وسيراميكا قبل لقاء الليلة باستاد الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقود فاركو فنيًا إيهاب جلال، بينما سيراميكا يقوده فنيًا أحمد سامي. وتعد هذه المواجهة الرسمية الرابعة بين فاركو وسيراميكا.



وكانت نتائج المواجهات السابقة كالتالي:

موسم 2021/2022

كأس الرابطة:

فوز سيراميكا 4-2 باستاد المقاولون العرب

الدوري الممتاز:

الدور الأول (فوز فاركو 1-0 باستاد الإسكندرية)

الدور الثاني (التعادل 0-0 باستاد المقاولون العرب)

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا محمد العتباني ويعاونه كل من شهاب راشد مساعد أول، محمد السيد علي مساعد ثاني، أسامة إسماعيل حكم رابع، محمد علاء هاشم حكم فيديو، خالد حسين حكم فيديو مساعد.