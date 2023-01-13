4 مواجهات قوية للأهلى فى السلة والطائرة والقدم اليوم.. أبرزها قمة السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يحل ضيفاً على الزمالك فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.