شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية للأهلى فى السلة والطائرة والقدم اليوم.. أبرزها قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم، الجمعة، منافسات قوية لفرق الأهلى فى السلة والطائرة والقدم نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية..
يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يحل ضيفاً على الزمالك فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
ويعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.
يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، فريق وادي دجلة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر.
تنطلق المباراة فى الثانية ظهرا على صالة المقاولون العرب، ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي لتقديم عرض قوي والفوز بالمباراة.
وخلال المران الختامي عقد حمدي الصافي المدير الفني لسيدات طائرة الأهلي اجتماعا مع اللاعبات للحديث عن النواحي الخططية والفنية، لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.
وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج بنتيجة 3-2، ضمن منافسات البطولة.
يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 اليوم الجمعة مع الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.
يدخل أهلي ٢٠٠٦ مباراة اليوم ولديه ٢٠ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.
يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الجمعة مع ضيفه «زد»، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.
يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراة اليوم وهو يمتلك في رصيده ٣٥ نقطة، من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، مسجلًا ٣٢ هدفًا مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.