شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حمص "رمانة ميزان" وسط الإسماعيلى السابق وصاحب هدف مصر بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو محمد حمص نجم الإسماعيلى السابق.

يعد محمد حمص أحد الأساطير فى تاريخ قلعة الدراويش، حيث ظل بين جدران النادى منذ أن كان ناشئاً وحتى بات قائدا للفريق، كما يعد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط بالإسماعيلى ومنتخب مصر فى السنوات الأخيرة.

نشأته وبدايته

اسمه محمد سليمان حمزة ويلقب بـ"محمد حمص" من مواليد 1 يناير عام 1979 وطالت مسيرته الكروية رفقة فريق الإسماعيلى، ولم يلعب كثيراً للمنتخب المصرى بشكلٍ أساسى وأمضى مسيرته الدولية بشكلٍ احتياطى.

بدأ محمد حمص مسيرته الكروية فى عام 1997 ولعب فى صفوف الإسماعيلى وحمل الرقم وحصل على شارت الكابتن فى إحدى الفترات، وبقى فى صفوف "الدراويش" لمدة 16 عاما، أى حتى عام 2014 ورحل بعدها بسبب عدم رفض منحه المستحقات المالية الخاصة به، ومن ثم فى صفوف وادى دجلة لعام واحد فقط لكنه لم يشارك كثيراً.

​المستوى الدولى

وعلى مستوى المنتخب المصرى فلم يشارك محمد حمص سوى فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2008 التى أقيمت فى غانا وتوج "الفراعنة" بها، لكنه ظل احتياطياً طيلة المباريات.

أفضل فترة فى مسيرته الدولية كانت فى كأس القارات 2009 التى استضافتها جنوب أفريقيا، وخاض مباراة إيطاليا وسجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 40 من رأسية مميزة وحصل على رجل المباراة فيها.

كابتن الدراويش التاريخى وأحد أعظم وأفضل من ارتدوا قميص النادى الإسماعيلى منذ عام 1924 حقق 3 بطولات بالقميص الأصفر "كأس مصر 97، كأس مصر 2000، الدورى العام 2002" ووصيف كأس السوبر المصرى والبطولة العربية.