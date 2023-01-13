شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف إصابة ياسر إبراهيم فى العضلة الضامة خلال مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها ياسر إبراهيم مدافع الفريق ‏كشفت عن تعرضه للإصابة فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه ‏للعودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.‏

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والمصري التي أقيمت أمس ‏باستاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري ‏الممتاز. ‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق ‏سموحة في نصف نهائي كأس مصر والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.

على صعيد آخر، أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، حزنه الشديد لفقدان نقطتين بعد التعادل سلبياً مع النادى المصرى فى الجولة 13 بالدورى وفقدان نقطتين فى سباق البطولة.

وقال كولر على هامش المؤتمر الصحفي، لم نلعب الشوط الأول بشكل جيد لكن الشوط الثاني كنا أفضل كثيراً مع فرص محققه بنسبة مائة بالمائة والمشكلة هي أننا لم نسجل أهداف، بالتأكيد استحقينا الفوز خلال الشوط الثاني خلقنا وأهدرنا فرص، ولم تكن هناك فرص علينا، في النهاية لتفوز بمباراة كرة قدم يجب أن تسجل، وأهدرنا 3 فرص لا يحق أن يتم إهدراها، وأضاف، لا أفكر تماماً في كأس العالم للأندية الآن، لدي مباراة في نصف نهائي كأس مصر أفكر فيها.

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

وأدار المباراة وليد عبد الرازق، وعاونه كل من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.