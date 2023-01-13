شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة غداً من التدريبات استعداداً لسموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى منح راحة للاعبين غدا السبت على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأحد المقبل ‏لمواصلة التحضير لمباراة سموحة.‏

أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى

وبدأ المارد الاحمر اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الأثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وخاضت العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات إستشفائية منعاً للإجهاد فيما خاض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً على ستاد التتش صباح اليوم الجمعة.

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الاهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر.