شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فبراير انطلاق البطولة العربية لألعاب القوى للهواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين تنظيم البطولة العربية للهواة على هامش البطولة العربية المقرر إقامتها بمصر فبراير المقبل لاختراق الضاحية.

ومن المقرر أن تقام منافسات الهواة يوم 3 فبراير المقبل قبل انطلاق البطولة العربية للمنتخبات ب 48 ساعة، وهى اول مصر يتم فها تنظيم منافسات للهواة.

وأرسل اتحاد العاب القوى خطابات إلى الدول لاخطارهم بتنظيم منافسات الهواة، ختى يتسنى لهم المشاركة في منافسات الهواة بجانب المنتخبات .

الدول التى أكدت مشاركتها حتى الآن هى تونس والمغرب والعراق واليمن وفلسطين، مع انتظار وصول المزيد من التأكيدات خلال الساعات المقبلة.

وكان من المقرر غلق باب التسجيل فى البطولة الثلاثاء لكن تم مد باب الاشتراك بمنح الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة فى المنافسات ليكون الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر منتصف الشهر الجارى، فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية