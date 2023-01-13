شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يواجه وادى دجلة فى نصف نهائى كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، نظيره فريق وادى دجلة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر.

وتنطلق المباراة فى الثانية ظهرا على صالة المقاولون العرب، ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي لتقديم عرض قوى والفوز بالمباراة.

وخلال المران الختامي، عقد حمدي الصافي المدير الفني لسيدات طائرة الأهلي اجتماعا مع اللاعبات للحديث عن النواحي الخططية والفنية، لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج بنتيجة 3-2، ضمن منافسات البطولة.