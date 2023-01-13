شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المصريين فى دور الـ16 ببطولة هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 ببطولة هيوستن للاسكواش، التى تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 15 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار، حيث استمرت المباريات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالي:

فوز يوسف سليمان على مواطنه محمد الشربينى بنتيجة 3ـ0 فى مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-7.

فوز مازن هشام على مواطنه على أبو العنين بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 1-11, 11-4, 11-6.

فوز مروان الشوربجى على الألمانى رفائيل كاندرا بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 7-11, 11-7.

هزيمة عمر مسعد أمام الفرنسى فيكتور كورين بنتيجة 3ـ2 فى مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-5, 7-11, 5-11, 11-4.

فوز مصطفى عسل على مواطنه مصطفى السيرتى بنتيجة 3ـ0 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-5.

ومن المقرر أن تطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى لتستمر حتى الساعات الأولى من صباح غداً السبت.