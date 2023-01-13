شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب قرعة مونديال الأندية بالمغرب لتحديد مشوار الفريق فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية 2023 التى تحتضنها دولة المغرب بين 1 حتى 11 فبراير 2023 المقبل، ويجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القرعة فى الواحدة ظهراً، وتقام فى أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط عاصمة المغرب.

ويتابع مسئولو الأهلي قرعة مونديال الأندية من أجل معرفة مشوار الفريق في البطولة حال تخطي عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ضربة البداية يوم 1 فبراير المقبل.

وتشارك أندية الوداد المغربي والأهلي المصري والهلال السعودي فى المسابقة، وينافس مع الثلاثي العربي كل من ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي.

وأكد الاتحاد الدولي أن قرعة مونديال الأندية ستنطلق فى الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة علي شبكة قنوات بي إن سبورتس وشبكة قنوات الرياضية المغربية، لنقل أحداث قرعة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب.

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف وتبدأ المسابقة بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الفائز منهما سيواجه أحد 3 فرق هم الوداد المغربي - الهلال السعودي - سياتل ساوندرز الأمريكي، بينما سيتقابل الفريقان الآخران لتحديد المتأهلين لمواجهة كل من ريال مدريد وفلامنجو.

على الرغم من امتلاك الأهلى الرقم القياسى كأكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في المونديال إلا أن أكبر إنجاز عربى جاء من نصيب الرجاء المغربي والعين الإماراتي بعد الوصول لنهائي البطولة والحصول على الوصافة والمديالية الفضية في نسختي 2013 و2018 على الترتيب.

ويمتلك الأهلى رقما قياسيا آخر وهو أكثر الأندية العربية والأفريقية حصولا على الميداليات بالمونديال بعدما نجح الفريق في خطف الميدالية البرونزية 3 مرات في 2006 و2020 و2022.