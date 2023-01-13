شكرا لقرائتكم خبر عن 88 مباراة جمعت الإسماعيلى والمقاولون قبل لقاء الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية لاستعادة مسيرة الإنتصارات فى المسابقة المحلية من أجل تحسين وضعه الحالي بجدول الدورى، الذى لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

ويعتبر أولاد ذئاب الجبل هم ثانى أكثر الأندية التي واجهت الدراويش في بطولات مختلفة خلفًا للأهلى الذي لعب أمام الفريق فى 7 بطولات.

ورصد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي تاريخ مشاركات الدراويش فى أربع بطولات مختلفة، وذلك على النحو التالي..

لعب الإسماعيلي فى جميع البطولات 88 مباراة، فاز 39 تعادل 31 خسر 18، له 103 هدفًا عليه 70 هدفًا، كلين شيت 39 لقاء

الدورى العام ..

لعب 74 مباراة، فاز 31 تعادل 28 خسر 15، له 84 هدفًا عليه 60 هدفًا، كلين شيت 31 مباراة

ملعب الإسماعيلى، فاز 19 تعادل 15 خسر 3، له 45 هدفًا عليه 19 هدفًا، كلين شيت 20 مباراة

ملعب المقاولون العرب، فاز 12 تعادل 13 خسر 12، له 39 هدفًا عليه 41 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة

أهداف الإسماعيلي عن طريق 48 لاعبًا بدون لاعبا المقاولون العرب .. محمد حازم ومحمد بركات 6 أهداف لكلا منهما وأسامه خليل وعماد سليمان 4 أهداف لكلا منهما وأيمن الجمل وبشير عبد الصمد وعبد الحميد بسيوني 3 أهداف لكلا منهم وحمدي نوح ومحمد فكري الصغير وعاطف عبد العزيز وعصام عبد العال ومحمد صلاح أبو جريشة ومجدي الصياد وجون أوتاكا ومحمد محسن أبو جريشة وأحمد خيري ومحمود متولي وكريم بامبو هدفين لكلا منهم وعلي أبو جريشة وأبو بكر غازي وحماده الرومي وخالد القماش وإسماعيل توتو وشحته دسوقي وطارق الصاوي ومحمود حسن وأحمد العجوز وفوزي جمال وحمام إبراهيم وعبد الرازق محمد وحسني عبد ربه ويوسف جمال وسيد معوض ومحمد فضل وعبد الله الشحات وإبراهيم يحيي وعمر جمال ومحمد حمص وأحمد علي وعمرو السولية وأحمد سمير فرج وشكري نجيب وإيمانويل بناهيني ومروان محسن ومحمد أبو المجد بوشا وبنسيون شيلونجو ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد الشامي هدفًا لكلا منهم بجانب هدفي لاعبا المقاولون العرب فى مرماهما

كأس مصر ..

لعب 11 مباراة، فاز 7 تعادل 2 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 7 أهداف، كلين شيت 7 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين “

سجل الأهداف .. محمد صلاح أبو جريشة وحسنى عبد ربه 3 أهداف لكلا منهما وإسماعيل توتو هدفين وعماد سليمان وحمدي نوح وطارق الصاوي وجون أوتاكا ومحمد بركات ومحمد حسيب وكريم بامبو هدفًا لكلا منهم بجانب لاعب المقاولون العرب فى مرماه هدفًا

كأس الكونفدرالية ..

لعب مباراتين، فاز 1 خسر 1، له 3 أهداف عليه 3 أهداف

سجل الأهداف محمد محسن أبو جريشة ومحمد حمص وعمرو الدسوقي هدفًا لكلا منهم

كأس رابطة الأندية المحترفة ..

لعب مباراة، تعادل 1، كلين شيت لقاء