شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الرباعي المصري سلمى هاني، ويثرب عادل، وهنا معتز، وسلمى الطيب، فى التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت يثرب عادل على الويليزية ايميلي وايت لوك بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-9.

كما فازت سلمى هاني على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 11-1.

وفازت هنا معتز على الهندية جوشنا تشينابا بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-13, 11-6, 11-8.

وأخيراً فازت سلمى الطيب على مواطنتها مريم متولي بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 8-11, 11-9, 11-5, 11-7.

بينما ودعت ناردين جرس البطولة بعد هزيمتها أمام الانجليزية جيانا كيندي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-4, 11-4.

كما خسرت زينة ميكوي أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 14-12.