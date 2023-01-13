شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى ختام الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري
الجمعة 13 يناير
أسوان & حرس الحدود..2.45 ظهراً
فاركو & سيراميكا..5 مساء
الإسماعيلى & المقاولون العرب..7 مساء
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.