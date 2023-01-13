شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الفحوصات والأشعة لتحديد حجم إصابة ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الطبي للأهلي خلال الساعات المقبلة تاصيل إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق ومدة غيابه عن الملاعب بعد تعرضه للإصابة فى مباراة فريقه أمس أمام المصرى البورسعيدى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وعقب مرور أول ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني اشتكى ياسر إبراهيم من آلام فى عضلة الفخذ، الأمر الذى استدعى من خلاله الجهاز الطبي وطلب من نظيره الفني سرعة استبدال مدافع المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يكشف الأهلي عن حجم إصابة ياسر إبراهيم عقب الفحوصات والأشعة اللازمة، وموقفه من مباريات فريقه المقبلة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ المارد الاحمر اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الأثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات إستشفائية منعاً للإجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً باستاد التتش صباح اليوم الجمعة.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نهائي كأس مصر.