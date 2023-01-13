شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على إعادة فتوح وجمعة لقائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم أحمد فتوح وعبد الله جمعة إلى قائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي الكأس في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى.

وينضم فتوح وجمعة إلى صفوف الفريق الأبيض بعد استبعادهما لعدم الجاهزية الفنية فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى وأقيمت يوم الأربعاء الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.

ويدرس فيريرا إعادة أحمد فتوح إلى قيادة الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة بيراميدز القادمة لا سيما أنه من العناصر والركائز الأساسية في تشكيلة الخواجة، وذلك بعد أن اعتمد على محمد عبد الشافى في المباراتين الماضيتين بالدورى أمام الداخلية والاتحاد السكندرى.

في سياق مختلف حدد فيريرا برنامجا تأهيليا خاصا لـ عمر جابر، من أجل تجهزه لمواجهة بيراميدز حيث يخضع عمر جابر ظهير أيمن فريق الزمالك لاختبار طبى اليوم الجمعة لتحديد موقفه من مواجهة الفريق السماوى في نصف نهائي كأس مصر.

وطلب البرتغالى فيريرا بسرعة تجهيز عمر جابر بعدما غاب عن المباريات الماضية، وذلك لحاجة البروفيسور الفنية لخدمات اللاعب وطمئن الجهاز الطبي للنادى الأبيض المدرب على حالة اللاعب بعد شكواه من إصابة العضلة الخلفية.

من تحية أخرى شدد فيريرا على لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة بيراميدز بعد الاتفاق على غلق صفحة الاتحاد السكندرى في الدورى، محذرهم من التهاون أو التقصير في اللقاء خصوصاً أنه لا تقبل القسمة على إثنين ولا بديل فيها عن الفوز، لا سيما أن الخاسر فيها سيودع بطولة كأس مصر مؤكداً على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تخطى عقبة الفريق السماوى والصعود إلى المباراة النهائية.

وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة، لاسيما أن جميع المباريات المقبلة للزمالك صعبة وتتطلب منهم بذل جهد مضاعف من أجل حصد البطولات والألقاب، التي هدفها إسعاد جماهير الفريق الأبيض، الأمر الذى تعاهد عليه جميع اللاعبون.