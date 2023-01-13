شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفع شعار "التدوير" لمواجهة ضغط مباريات الأهلى قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى تنفيذ سياسة التدوير فى صفوف لاعبيه خلال الثلاث مباريات المقبلة قبل السفر للمغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية خوفاً من الاصابات والاجهاد الذى يعانى منه الفريق بسبب ضغط المباريات.

وفقد الاهلى جهود ثلاثة من لاعبيه بسبب الاصابة وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير فلن يلحق أى منهم بمباريات كأس العالم للأندية.

ويخوض الاهلى مباراتين في مسابقة الدوري المصري أمام الزمالك 21 يناير والبنك الاهلى 24 يناير ومباراة أخرى أمام سموحة يوم 17 يناير الجاري في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 10 فبراير المقبل والمقرر إقامتها في المغرب.

ويلعب الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل في الدور الأول من كأس العالم للأندية.