شكرا لقرائتكم خبر عن 20 غرزة لأفشة أعلى العين بعد إصابته فى مباراة الأهلى والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى، عن خضوعه لجراحة 20 غرزة أعلى العين عقب نهاية مباراة فريقه مع المصري البورسعيدى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد إصطدامه بمحمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدى فى إحدى اللعبات.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانا قويا على استاد التتش صباح اليوم الجمعة.

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر.