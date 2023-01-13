الامارات | شباب الأهلي والنصر إلى نصف نهائي دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا السلة في ناديي شباب الأهلي والنصر إلى الدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام، عقب نجاحهما الحميس، في إنهاء الدور التمهيدي للبطولة بالمركزين الأول والثاني، بفوزهما في الجولة 14 والختامية، والذي جاء لـ "فرسان دبي" على حساب ضيفه الشارقة بواقع (94-91)، ولـ "العميد" على الوحدة (89-69) في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة، قبل أن يحسم الوصل المركز الرابع بفوزه على ضيفه الظفرة بنتيجة (92-80).



وقضى نظام البطولة، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، على أن تسفر نتائجه بتأهل مباشر لصاحبي المركزين الأول والثاني مع ختام التمهيدي إلى الدور نصف النهائي، وفرض دورٍ تكميلي على الفرق التي انهت التمهيدي من المركز الثالث وحتى السادس، يقام بنظام المواجهات المباشرة (بست أوف 3) ويجمع المركزين الرابع والخامس والثالث مع السادس.



وأفرزت نتائج الدور التمهيدي، عن صدارة فريق شباب الأهلي الترتيب العام بإجمالي 23 نقطة حققها "فرسان دبي" من 11 انتصاراً وهزيمة، فيما حل النصر ثانياً برصيد 21 نقطة (9 انتصارات و3 هزائم)، وتراجع الشارقة إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة (8 انتصارات و4 هزائم)، وليحافظ الوصل والبطائح على مركزيهما الرابع والخامس برصيدي 19 و16 نقطة على التوالي، حققها "الإمبراطور" من (7 انتصارات و5 هزائم)، والبطائح من (4 انتصارات و8 هزائم)، وليحجز الوحدة أخر المراكز المؤهلة للدور التكميلي باحتلاله المركز السادس برصيد 15 نقطة من (3 انتصارات و9 هزائم)، فيما ودع الظفرة البطولة باحتلاله المركز السابع والأخير برصيد 12 نقطة.