شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..منتخب اليد يفتتح مشوار بطولة العالم بمواجهة كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد اليوم الجمعة ، مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا بمواجهة كرواتيا فى التاسعة والنصف مساء .

ويسعى المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا إلى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية فى هذه المواجهة الصعبة بتحقيق الفوز فى أول المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين .

توجه منتخب اليد إلى السويد أول أمس قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا و الخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف .

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد كلا من :حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد علي (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك) ، الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) ، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك) و دخل شادي خليل في القائمة بدلاً من أحمد خيري حتى عودة خيري من الإصابة.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثان مواجهاته أمام المغرب بعد غدا الأحد فى السابعة مساءا قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة الامريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.