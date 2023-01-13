شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يستضيف الأهلى فى الجولة الخامسة لدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، بإقامة 4 مباريات للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن بالبطولة، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.

ويلتقى اليوم الزمالك مع الاهلى فى الجولة الخامسة وتقام المباراة بصالة الزمالك بميت عقبة، وسموحة مع الجزيرة ومصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى كما يلتقى المصرية للاتصالات مع طلائع الجيش.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد المباراة لتقام في السابعة والنصف مساء الجمعة بدلًا من التاسعة مساءً، على أن تذاع المباراة عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على قناة اليوتيوب.

ويتصدر الاتحاد السكندري والاهلى والزمالك جدول ترتيب الدوري، بتحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، برصيد 8 نقاط لكل منهم.

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من مباريات دورى سوبر السلة رجال عن فوز الاهلى والاتحاد والزمالك والجزيرة على منافسيهم سموحة و الجيش و التأمين و الاتصالات على الترتيب.

فاز الأهلى على سموحة بنتيجة 81/59 ، و تغلب الاتحاد السكندري على الجيش بنتيجة 94/67، و الزمالك على مصر للتأمين بنتيجة 83/60 ، و الجزيرة على الاتصالات 75/73