شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يستضيف الأهلى فى الجولة الخامسة لدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقى اليوم الزمالك مع الاهلى فى الجولة الخامسة وتقام المباراة بصالة الزمالك بميت عقبة، وسموحة مع الجزيرة ومصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى كما يلتقى المصرية للاتصالات مع طلائع الجيش.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد المباراة لتقام في السابعة والنصف مساء الجمعة بدلًا من التاسعة مساءً، على أن تذاع المباراة عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على قناة اليوتيوب.
ويتصدر الاتحاد السكندري والاهلى والزمالك جدول ترتيب الدوري، بتحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، برصيد 8 نقاط لكل منهم.
فاز الأهلى على سموحة بنتيجة 81/59 ، و تغلب الاتحاد السكندري على الجيش بنتيجة 94/67، و الزمالك على مصر للتأمين بنتيجة 83/60 ، و الجزيرة على الاتصالات 75/73