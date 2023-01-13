شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصطدم بسيراميكا فى مواجهة صعبة بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق سيراميكا على استاد الإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق فاركو فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما سقط سيراميكا أمام فيوتشر في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق فاركو، لاعبيه باستمرار تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدورى والبحث عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وشرح لهم الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، مؤكدا أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، والمشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

يحتل فاركو المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 4 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

في المقابل، حذر أحمد سامى المدير الفني لفريق سيراميكا، من تكرار الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام فيوتشر في الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في المباراة والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المكانة التي تليق به، وحذر من ترك المساحات أمام عمرو جمال ورزقى حمرون مهاجمى فاركو أمام المرمى، كما طالب إيبوكا وأحمد ياسر ريان بترجمة الفرص التي تتيح لهم لأهداف، والضغط على مدافعى فاركو خاصة أن إيهاب جلال يحب بداية الهجمات من الخلف.

يحتل سيراميكا المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 17 هدفا، بينما استقبل مرماه 14 هدفا.