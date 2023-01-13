الامارات | تسريبات كارثية لإهانات من برشلونة إلى ميسي.. "جرذ المجاري" و"القزم الهرموني"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وجهت إهانات كارثية إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك ضمن أحاديث دارت بين أعضاء الإدارة.



ونشرت الصحيفة تفاصيل الرسائل المسربة من رومان جوميز بونتي المدير السابق للقسم القانوني بالنادي، ضمن أحاديث شارك فيها الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، مع أوسكار غراو، وجوردي مويكس، وأوريول توماس، وديفيد بيلفر، وبانتشو شرودر، وخافيير سوبرينو.



وأشارت إلى أن هذه الأحاديث دارت في اليوم نفسه الذي تم تسريب فيه تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني مع النادي الكاتالوني، مشيرة إلى أن غوميز بونتي، مسؤول سابق بالنادي، أهان ميسي بشكل مفرط من خلال وصفه بـ "جرذ المجاري" و"القزم الهرموني".



وأوضحت أن غوميز وجه حديثه إلى بارتوميو: "بارتو، حقًا، لا يمكنك أن تكون شخصاً جيداً مع جرذ المجاري هذا.. لقد منحه النادي كل شيء، وكرس نفسه للاحتفال بديكتاتورية لعمليات النقل والتحويل والتجديد والرعاة فقط من أجله".



وتابع: "لن أقبل الابتزاز الذي عانى منه النادي ومن يعمل منا من أجل هذا القزم الهرموني الذي يدين لبرشلونة بحياته، وعندما تسوء الأمور (بسبب جائحة كورونا) تتلقى رسالة (الواتس آب) الأسطورية، سيدي الرئيس، قم بتخفيض رواتب الآخرين، لكن لا تلمس راتبي ولويس".