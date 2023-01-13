شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه المقاولون بحثا عن الهروب من النفق المظلم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث سقط الإسماعيلى أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما انتزع المقاولون العرب فوزا صعبا أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وعقد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مع اللاعبين حرص خلالها على تحفيزهم وإبعادهم عن ملف استقالة مجلس الإدارة والتركيز فقط على استعادة ملف الانتصارات بداية من مواجهة المقاولون العرب لتحسين ترتيب الفريق بجدول بطولة المسابقة المحلية، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل خطف الثلاث نقاط وحذر من مهاجمى المقاولون العرب وعدم ترك المساحات.

ويحتل الاسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق خلالها فوزا وحيدا مقابل 4 تعادلات وسبع هزائم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

في المقابل، حذر شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، اللاعبين من انتفاضة فريق الإسماعيلى في المباراة، وطالبهم بضرورة تسجيل هدف مبكر يحبط معنويات لاعبى الدراويش واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى، وشدد على أهمية الفوز في مباراة اليوم للتقدم أكثر في جدول الدورى.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.