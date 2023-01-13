شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لإنهاء سفر كريم فؤاد إلى النمسا وإجراء الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو الاهلى الزمن لإستخراج تأشيرة السفر لكريم فؤاد الظهير الايمن للفريق من أجل السفر للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى لدي نفس الطبيب الذي أجري الجراحة لزميله أكرم توفيق .

ومن المقرر أن يتوجه كريم فؤاد لقطر لخوض فترة التأهيل هناك حتي يعود للملاعب في اسرع وقت ، واثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد إصابته بقطع في الرباط الصليبي رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة.

غادر كريم فؤاد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بسبب شكواه من آلام خفيفة فى الركبة، وأثبتت الأشعة التى أجراها كريم فؤاد إصابته بجزع فى أربطة الركبة قبل أن يخضع اللاعب لفحوص جديدة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع الأهلي علي غرار زميله اكرم توفيق الظهير الأيمن الذي أجري الجراحة في النمسا الجمعة الماضية.

ولعب كريم فؤاد مع الأهلي هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة ، وإجمالا شارك كريم فؤاد في 43 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 اهداف اخري فى 2646 دقيقة لعب وتلقى 5 كروت صفراء وحصد مع المارد الأحمر بطولة وحيدة هي السوبر المحلى.