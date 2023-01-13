شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى الجولة 14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق فيوتشر إلى التدريبات اليوم ،الجمعة، استعداداً لمواجهة نظيره إنبى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 13 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

فيوتشر تعادل خلال المواجهة الأخيرة بالدورى، والتى جمعته بنظيره بيراميدز، خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة تحكيميا.

من جانبه، أبدى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادى فيوتشر تعجبه الشديد من المهاترات حول مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى العام، والتى انتهب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الأسبوع 13 من الدورى العام.

وقال السقا فى تصريحات صحفية : "فوجئنا منذ الأمس بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيمياً للكابتن محمد معروف وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضى !!، بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثانى لم نحتج وليست من مبادىء النادى الامتعاض أو التشكيك فى هوية التحكيم المصري".

وأكمل : "حكم لنا محمد معروف 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن، بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفى 4 مباريات الموسم الماضى أمام الأهلى والزمالك ذهاباً وعودة، لم نحقق الفوز فى أى مباراة ولم نصدر مثل تلك المهاترات والمشاحنات بالرغم أننا أكثر المتضررين، ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل غيرنا".

وأكد على احترام نادى فيوتشر للتحكيم المصرى قائلاً: "فى أى وقت يكون لدينا شكوى أو اعتراض فنحن نسلك الطرق الشرعية وليس بالضجيج والبيانات فى وسائل التواصل الاجتماعي".