شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستدرج حرس الحدود بمباراة "المعنويات المرتفعة" فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق أسوان في الثالثة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد أسوان الرياضى، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث تعادل أسوان مع البنك الأهلى سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود فوزا مهما على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويسعى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، في تحقيق الفوز والتقدم للمراكز المتقدمة في جدول الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة والسعى لخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وحذر اللاعبين من انتفاضة فريق حرس الحدود الأخيرة والانتعاشة التي حدثت له بعد الفوز على الإسماعيلى في آخر جولة، ويجرى محاولات مكثفة مع الجهاز الطبي بالنادي لتجهيز الثنائي ماليك إيفونا وحمدي زكي لمواجهة حرس الحدود، حيث يعانى اللاعبان من إصابتين حرمتهما من التواجد في مباراتي الزمالك والبنك الأهلي الأخيرة.

يحتل أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

في المقابل، يأمل أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، في مواصلة الانتفاضة وتحقيق الفوز الثانى على التوالي بعد الفوز على الدراويش، وطالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة الإسماعيلى والتركيز على مواصلة الانتصارات والهروب من منطقة الخطر في جدول الدورى، وحذر من خطورة فريق تماسيح النيل على ملعبه وغلق كل المساحات أمامهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 16 هدفا.