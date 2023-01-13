شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب مواجهة الأهلى وسموحة لحسم مصير نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسموحة في كأس مصر والمقرر لها 16 يناير، قبل حسم مصير نهائي كأس مصر المقرر له 3 فبراير المقبل.

وفي حال فوز الأهلي على سموحة والوصول للمباراة النهائية سيضطر اتحاد الكرة لتأجيل النهائي نظراً لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

ووصل الأهلي لنصف النهائي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على المقاولون في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه ليكون ثاني أكثر الأندية مشاركة في المونديال بعد أوكلاند سيتي الذي سيشارك للمرة العاشرة.

وحدد الأهلي يوم 28 يناير الجاري موعدا للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لبداية مشواره في كأس العالم للأندية، وحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.