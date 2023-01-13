اليوم.. الأهلى يبدأ التحضير لمواجهة سموحة بنصف نهائى كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ المارد الاحمر اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء الأثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتخوض العناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بشكل أساسى تدريبات إستشفائية منعاً للإجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناُ قوياً على ستاد التتش صباح اليوم الجمعة.

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل الفائز من مباراة الاهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر.